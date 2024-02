Ciclismo su pista, Nations Cup 2024: Italia terza nel quartetto, Scartezzini quarto nell’eliminazione

Prima giornata della tappa di Adelaide (Australia) per quanto riguarda la Nations Cup 2024 di ciclismo su pista. Diversi azzurri erano impegnati sin dal venerdì e dal velodromo australiano sono arrivati alcuni risultati degni di nota.

Su tutti da sottolineare c’è il terzo posto del quartetto maschile nell’inseguimento a squadre raccolto da Francesco Lamon, Elia Viviani, Davide Boscaro e Filippo Ganna. Gli azzurri si sono piazzati in quarta posizione nelle qualificazioni con il crono di 3:53.553 (con Manlio Moro al posto di Viviani), salvo poi perdere la semifinale contro l’Australia malgrado il netto miglioramento nel tempo (3:49.190). Formazione italiana che ha avuto poi la meglio nella finale per il bronzo contro la Nuova Zelanda con il crono di 3:49.825. A vincere è stata la Gran Bretagna trascinata da un immenso Joshua Tarling.

Buon piazzamento per Michele Scartezzini che è giunto quarto nella gara a eliminazione maschile. Il veneto si è piazzato solo dietro alle spalle dello statunitense Grant Koonz, dell’australiano Blake Agnoletto e del canadese Dylan Bibic che ha trionfato. Nell’eliminazione al femminile prestazione incolore invece per Martina Fidanza che ha chiuso 18esima: oro per la neozelandese Ally Wollastone.

Si è fermato invece alle qualificazioni il terzetto italiano della velocità a squadre maschile composto da Daniele Napolitano, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, in nona posizione a circa un decimo dall’ottavo posto che sarebbe valso la qualifica.

Foto: Lapresse