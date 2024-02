Ciclismo su pista: Italia settima nella madison, si conclude la tappa di Adelaide di Nations Cup

Ultima giornata di gare in Australia, per la tappa di Nations Cup di ciclismo su pista in quel di Adelaide. Sono quattro le finali che si sono svolte oggi, senza grandi risultati per la Nazionale italiana.

Elia Viviani e Michele Scartezzini hanno chiuso al settimo posto nella madison. Vittoria per i neozelandesi Gate/Stewart davanti ai tedeschi Kluge/Reinhardt e ai britannici Tarling/Wood.

Miriam Vece è undicesima nel keirin. Vittoria per la giapponese Mina Sato davanti alla britannica Katy Marchant e alla canadese Lauriane Genst.

L’oro nello sprint maschile va al giapponese Kaiya Sato davanti all’australiano Matthew Richardson e all’altro padrone di casa Matthew Glaetzer.

Nell’ultima gara di giornata, l’omnium femminile, trionfa la neozelandese Ally Wollaston sulla britannica Katie Archibald e la statunitense Jennifer Valente. Lontana dalle prime posizioni Martina Fidanza, sedicesima.

Photo LiveMedia/Laurent Sanson