Ciclismo: Nairo Quintana ha il Covid, rinviato il rientro in Europa

Niente rientro in Europa, almeno nell’immediato, per Nairo Quintana. Il colombiano della Movistar, infatti, avrebbe dovuto partecipare ad alcuni appuntamenti al di qua dell’Oceano, tra cui l’O Gran Camiño 2024 dal 22 al 25 febbraio.

Si è inserito, però, un ostacolo non da poco: il Covid-19. Lo stesso Quintana ha raccontato la propria esperienza via Twitter/X (account della sua squadra, non il proprio): “In questi giorno non ho potuto riprendere gli allenamenti. Ho terminato il Tour Colombia in pessime condizioni. Pensavo di essermi preso l’influenza, poi, finita la corsa e tornato a casa, mi sono sottoposto al test per il Covid-19 e sono risultato positivo. Ho avuto molti sintomi. Ora devo stare a casa e riposare. Purtroppo dovrò rimandare per un po’ il mio rientro in Europa“.

Si spiega dunque così il “nulla di cui preoccuparsi” emerso dagli ambienti della Movistar alla conclusione della corsa colombiana. Per Quintana, che aveva iniziato la stagione con il quarto posto ai campionati nazionali a cronometro, rimane da capire quando sarà possibile rivederlo in competizione.

Il suo ritorno alla Movistar ha fatto parecchio parlare, ma lo stesso team ha specificato in modo piuttosto chiaro il ruolo del colombiano: Quintana sarà il primo gregario di Enric Mas, che ha vissuto un 2023 di complessiva ottima crescita.