Vuelta Valenciana femminile, Elisa Balsamo fa suo lo sprint a Gandia: ko Marianne Vos

Debutto stagionale col botto per Elisa Balsamo. L’azzurra della Lidl-Trek si prende il successo nella prima tappa della Vuelta Valenciana, la Tavernes de la Valdigna-Gandia di 113 chilometri, battendo allo sprint l’eterna Marianne Vos (Visma – Lease a Bike) e Noemi Ruegg (EF Education-Cannondale) e prendendosi ovviamente anche la maglia di leader della corsa, confermando il suo feeling con la corsa iberica: difatti anche lo scorso anno riuscì a prendersi il successo al debutto nella stessa corsa.

Tanti tentativi nella prima parte di tappa, tutti però senza troppa convinzione; il vero tentativo di giornata arriva però ai -60 dal traguardo, con la francese Victoire Berteau (Cofidis Women Team) che si porta dietro l’olandese Anneke Dijkstra (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team). Le due hanno una buona intesa e toccando anche i quattro minuti di margine.

Ma dietro si mette proprio la Lidl-Trek a lavorare per Elisa Balsamo, che può dire la sua nonostante un percorso mosso con tre GPM. Sull’Alto de Barx, 6 chilometri al 4,9% che scollina ai -16, Berteau decide di andarsene da sola e giocarsi il tutto per tutto. Il sogno della campionessa nazionale francese si esaurisce però a 900 metri dal traguardo, quando viene ripresa dal gruppo che ha ormai settato la volata; allo sprint è Elisa a imporsi, festeggiando così il ritorno alle competizioni in questa stagione.