Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Io al Giro solo quando non vincerò due o tre volte consecutivamente al Tour”

Jonas Vingegaard ha iniziato ufficialmente la sua stagione, con un 2024 che è cominciato dalla breve corsa a tappe spagnola O Gran Camiño 2024. Successivamente il campione danese sarà protagonista anche alla Tirreno Adriatico e poi successivamente anche al Delfinato, con ovviamente in testa un unico obiettivo, quel Tour de France già vinto nelle ultime due edizioni.

In un’intervista a WielerFlits Vingegaard parla proprio della corsa francese e si chi saranno i suoi principali rivali: “La UAE di Tadej Pogacar avrà una squadra molto forte e loro saranno, come è successo negli ultimi due anni, i nostri avversari più grandi. In più ci sarà Primoz Roglič, che è passato dall’essere un grande compagno di squadra a uno dei rivali più importanti. Inoltre Remco Evenenepol sarà molto forte. È una cosa che mi rende entusiasta, penso che sarà un Tour molto divertente e che la sfida per vincerlo sarà ancora più grande, rispetto agli anni passati. Probabilmente dovremo avere una tattica differente, ma è presto per parlarne”.

Tadej Pogacar sarà presente al Giro d’Italia, con lo sloveno che cercherà la straordinaria impresa della doppietta Giro-Tour, anche se Vingegaard resta perplesso sulla reale possibilità: “Al momento io non so dire se sia possibile essere allo stesso livello in due Grandi giri ravvicinati. L’anno scorso io ero al massimo al Tour, ma non alla Vuelta, anche perchè mi sono ammalato durante la corsa spagnola. Difficile dire se la combinazione Giro-Tour sia possibile. Bisognerà vedere anche come Tadej uscirà dal Giro e a che livello potrà essere al Tour. Ci sono tanti fattori che possono influenzare queste cose”.

Al momento Vingegaard chiude la porta al Giro d’Italia: “Non riesco ad immaginare di fare il Giro al posto del Tour. Magari la penserò diversamente quando non vincerò in Francia per due-tre volte consecutive. Ma da campione in carica, andrò sempre al Tour de France”.