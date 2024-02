Chi vince il Festival di Sanremo 2024: favorite Annalisa e Angelina Mango, le quote per le scommesse

Annalisa e Angelina Mango nettamente sul podio. Secondo i bookmakers Snai non ci sono dubbi. Nelle quote-scommesse che riguardano la kermesse sanremese, sono due donne le favorite al successo finale.

La ligure viene bancata a 3.75, mentre la figlia dell’indimenticato Pino Mango, quest’ultimo a Sanremo sempre applauditissimo ma sempre lontano dai favori dei pronostici, viene quotata 4.75.

Sul terzo gradino del podio per la Snai c’è un pari merito tra il rapper Geolier e Alessandra Amoroso, entrambi a 7.50, decisamente distanti dunque da Annalisa e Angelina Mango.

Scendendo dai quattro occupanti dei primi tre posti ci sono i Negramaro a 8, mentre Loredana Bertè è un outsider che vale 10. Ben 7, invece, i protagonisti in gara che proprio per la Snai non possono vincere, e che vengono bancati a 100.

Ma vediamo la lista completa con le quote di Snai.