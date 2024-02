Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagnano, i cachet e perché sono famosi

Il Festival di Sanremo non dipende esclusivamente dal finanziamento pubblico attraverso il canone Rai. Molti dei costi associati al festival sono coperti da diverse fonti di reddito, come, ad esempio, il comune di Sanremo che riceve 5 milioni di euro, probabilmente come parte di un accordo per ospitare l’evento nella città. La Rai, beneficia notevolmente dal Festival di Sanremo in termini di entrate pubblicitarie. Il boom degli ascolti negli ultimi anni ha permesso alla Rai di attrarre più investimenti pubblicitari. Nel 2023, infatti, il Festival ha generato oltre 50 milioni di euro solo dalla pubblicità, il che rappresenta un notevole aumento rispetto al 2018. Per questo, l’evento, è in grado di coprire il costo dei super ospiti attraverso i cachet sborsati. Ma quanto guadagneranno questa sera?

Il cachet degli ospiti di questa sera

Gli ospiti della quarta serata saranno Gigi D’Agostino dalla Costa Smeralda e Arisa dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Per il Dj si tratterà di un graditissimo ritorno sulle scene dopo aver combattuto a lungo con una malattia che lo ha costretto al ritiro per parecchio tempo. Arisa, invece, si esibirà nuovamente in Rai dopo essere stata tra i volti di punta di The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici. Sui cachet dei due artisti non è trapelato nulla, ma, ci si può attenere alle parole del portale Wired, per quanto riguarda i compensi dei cantanti, parole che possono essere applicate anche agli ospiti: