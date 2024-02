Chi affronterà Arnaldi al prossimo turno a Delray Beach. Tabellone con Fritz all’orizzonte

Matteo Arnaldi ha cominciato bene la sua lunga tournée nordamericana, battendo in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka 4-6 6-4 6-3 e qualificandosi per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Sul cemento outdoor della Florida, il ligure ha fatto valere il suo status di sesta testa di serie del seeding e al prossimo turno partirà con i favori del pronostico.

Il n.43 al mondo se la vedrà infatti domani o dopodomani con il vincitore della sfida tra l’australiano Rinky Hijikata (n.84 ATP) ed il britannico Liam Broady (n.121). Sicuramente una buona occasione per Arnaldi, a caccia di punti preziosi per aggiornare il suo best ranking e soprattutto avvicinare la top30, il che gli consentirebbe di presentarsi al Roland Garros da testa di serie.

In caso di successo agli ottavi su Hijikata o Broady, il 22enne italiano entrerebbe in rotta di collisione con uno tra il padrone di casa americano Taylor Fritz ed il portoghese Nuno Borges. Lo statunitense, numero 9 al mondo e prima testa di serie del torneo, rappresenta una minaccia particolarmente temibile in prospettiva per il nostro portacolori.