Chi affronta Jasmine Paolini in semifinale a Dubai: tabellone rivoluzionato, fuori anche Vondrousova

Jasmine Paolini continua a sognare in grande e domani affronterà una delle partite più importanti della carriera, con in palio un posto per la Finale del WTA 1000 di Dubai 2024. La tennista azzurra, che ha usufruito ai quarti del forfait di Elena Rybakina per un problema gastrointestinale, sfiderà in semifinale l’esperta rumena Sorana Cirstea.

La n.1 d’Italia, già certa di ritoccare il suo best ranking (nella peggiore delle ipotesi lunedì prossimo sarà 23ma), ha battuto nei primi tre turni delle giocatrici di spessore come la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la canadese Leylah Fernandez e la greca Maria Sakkari. A questo punto la 28enne toscana non deve accontentarsi, perché si profila davvero un’occasione d’oro per arrivare fino in fondo e giocarsi la finale in uno dei tornei più prestigiosi dell’anno.

Cirstea, n.22 al mondo e prossima avversaria di Paolini in semifinale, si è resa protagonista di una rimonta clamorosa ai quarti (sotto 1-5 nel secondo dopo aver perso il primo set) annullando la bellezza di 6 match point alla mancina ceca Marketa Vondrousova per poi imporsi 6-2 al terzo. Fuori dai giochi dunque la campionessa in carica di Wimbledon, in una parte bassa del tabellone in cui sono saltate per aria tutte le teste di serie.

Discorso diverso per l’altra metà del draw, in cui spicca la presenza della numero 1 e numero 3 del seeding, ovvero la polacca Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff. Prima di sfidarsi eventualmente in una semifinale stellare, le due stelle del circuito WTA dovranno però superare ai quarti rispettivamente la forte cinese Qinweng Zheng e la russa Anna Kalinskaya.