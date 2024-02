Che cosa è il “6 Kings Slam”, il nuovo (ricchissimo) torneo di esibizione a cui parteciperà anche Sinner

L’Arabia Saudita sempre più coinvolta nell’organizzazione degli eventi nel tennis. Si parla con maggior insistenza di un super circuito in cui richiamare i giocatori più forti del mondo al pari dell’assegnazione di un torneo della categoria 1000 per il 2025. L’ultima notizia che arriva dal territorio saudita è quella di un’esibizione con tanti soldi in palio nel mese di ottobre.

Si tratta del “6 Kings Slam”. Una competizione che si terrà a Riad e vedrà ai nastri di partenza Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois in un format ancora da definire, ma la cosa certa è che questi tennisti ci saranno. In un comunicato stampa diffuso dal consigliere saudita Turki Alalshikh, i diretti interessati hanno mostrato grande entusiasmo circa questa esibizione.

“Sono emozionato di tornare a Riad e competere davanti ai miei fan sauditi”, ha affermato Djokovic, mentre Nadal, ambasciatore del tennis in Arabia Saudita, ha aggiunto: “Dopo che altri giocatori lo hanno fatto, non vedo l’ora di giocare per la prima volta a Riad”. Alcaraz si è detto felice di cimentarsi in questo contesto, del tutto nuovo per Sinner e Rune che mai sono stati coinvolti in una manifestazione in territorio arabo. Discorso diverso per Medvedev, che già ha avuto modo di “esibirsi”.

Vedremo se l’organizzazione di questo torneo sarà solo un antipasto di quel che si prospetta all’orizzonte. Il mondo del tennis va verso un cambiamento? Lo scopriremo.