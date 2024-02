Challenger Phoenix 2024: quali avversari troverà Matteo Berrettini? Entry-list di alto livello…

Nel corso della seconda settimana del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, a Phoenix, dal 12 al 17 marzo si giocherà il Challenger di categoria 175 che vedrà al via, come annunciato dallo stesso tennista in conferenza stampa, Matteo Berrettini.

L’azzurro ha evidentemente chiesto una wild card, non risultando al momento iscritto al torneo: lo scorso anno il tennista italiano prese parte alla manifestazione dopo la prematura uscita di scena ad Indian Wells, ma fu eliminato ai quarti di finale.

L’entry list del torneo è assolutamente provvisoria, in quanto sarà legata ai risultati che i tennisti in questione matureranno ad Indian Wells: saranno costretti a cancellarsi coloro che raggiungeranno la seconda settimana, ma non sono escluse anche altre rinunce in corso d’opera.

ISCRITTI AL TABELLONE DI PHOENIX

Si aggiungeranno all’elenco 3 wild card (una dovrebbe andare a Matteo Berrettini), 2 special exempt e 6 qualificati

Jan-Lennard Struff

Tomas Martin Etcheverry

Christopher Eubanks

Sebastian Ofner

Roman Safiullin

Emil Ruusuvuori

Marcos Giron

Alexander Shevchenko

Yannick Hanfmann

Jack Draper

Miomir Kecmanovic

Nuno Borges

Dominik Koepfer

Fabian Marozsan

Mackenzie McDonald

Max Purcell

Pavel Kotov

Roberto Carballes Baena

Andy Murray

Christopher O’Connell

Flavio Cobolli