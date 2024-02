Calendario Final Four Coppa Italia volley femminile 2024: orari semifinali e finale, programma, tv, streaming

Si assegna il secondo trofeo stagionale per quel che riguarda la stagione di volley femminile con le Final Four della Coppa Italia 2024. Trieste si appresta a vivere un weekend di grande pallavolo, con le due semifinali in programma sabato (15.00 e 18.00 gli orari), mentre la finale andrà in scena domenica alle 14.15.

La prima partita di giornata sarà Conegliano-Chieri. Le Pantere sono ancora imbattute, e sembrano una macchina perfetta infermabile. Le ragazze guidate da coach Santarelli vogliono provare a chiudere la stagione perfetta, ovviamente vincendo tutti i trofei a disposizione. Per fare questo occorrono due vittorie in questo weekend, e la prima avversaria di Isabelle Haak e compagne sarà Chieri. Ai quarti la Reale Mutua Fenera ha battuto Novara in trasferta, e in sfida secca può essere una brutta gatta da pelare. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli vengono da un momento ultra positivo, con la finale di CEV Cup in saccoccia e una stagione che sta andando anche oltre le aspettative.

La seconda semifinale sarà uno scontro tra titani. Milano contro Scandicci è la partita per designare, sulla carta, l’avversaria di Conegliano anche nelle finali scudetto, e questo weekend può essere un prelibato antipasto. La sfida tra attaccanti è più che mai accesa e coinvolgente: Paola Egonu sta disputando una stagione da fuoriclasse assoluta, Ekaterina Antropova sta salendo di colpi in maniera prepotente. Ma la partita non si riduce a loro due, ci sono due roster di prima qualità che possono dare spettacolo. In Serie A1 il parziale è 2-0 per l’Allianz, ma in una sfida da dentro o fuori può cambiare tutto.

Le vincenti delle due semifinali poi si incroceranno in Finale il giorno successivo, con prima battuta a partire dalle 15.45. Tutti e tre i match del weekend saranno trasmessi sia in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, sia in chiaro su RaiSport HD. C’è il secondo titolo stagionale in palio, lo spettacolo sarà grandioso!

CALENDARIO FINAL FOUR COPPIA ITALIA VOLLEY 2024

SEMIFINALI

Sabato 17 febbraio

Ore 15.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri

Ore 18.00 Allianz Vero Volley Milano vs Savino del Bene Scandicci

FINALE

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15 Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

PROGRAMMA FINAL FOUR COPPIA ITALIA VOLLEY 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CONEGLIANO-CHIERI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-SCANDICCI

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FINALE

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.