Calendario sci di fondo oggi: orari 20 km mass start Canmore 2024, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il programma di Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore continua con la 20 km mass start. Cambio di tecnica: si gareggia stavolta in classico, dopo una due giorni di tecnica libera che per l’Italia ha visto il picco del quinto posto di Elia Barp nella sprint.

Bravissimo Barp a mettere in scena una performance d’alto livello, che lo lancia con fiducia anche verso la giornata odierna. Con lui Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne avremo la possibilità di vedere Caterina Ganz e Francesca Franchi. Che, forse per caso o forse no, hanno gli stessi numeri di venerdì.

Di seguito il calendario delle gare di Canmore di oggi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (gara maschile dalle 20:30). Diretta streaming assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale delle varie competizioni.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANMORE

Domenica 11 febbraio

Ore 18:00 20 km Mass Start tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 20:15 20 km Mass Start tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (dalle 20:30)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CANMORE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutte le gare), RaiSport (20 km maschile dalle 20:30)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI: Federico Pellegrino (19), Elia Barp (20), Francesco De Fabiani (34)

DONNE: Caterina Ganz (26), Francesca Franchi (29)