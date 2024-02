Calendario sci alpino: orari Val di Fassa e Palisades Tahoe. Programma 24-25 febbraio, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si sdoppia. Il circuito maschile prende l’aereo e va oltre oceano, per due fine settimana negli Stati Uniti. Si parte da Palisades Tahoe, con un gigante e uno slalom; mentre le ragazze fanno tappa in Italia, con due superG in programma in Val di Fassa.

Gli uomini provano a portare a casa le loro prime gare americane, vista la cancellazione completa dei tre appuntamenti di velocità di Beaver Creek. Si torna a Palisades Tahoe, dove l’anno scorso ci sono state due gare che verranno replicate. Sabato in programma il gigante, domenica lo slalom; gli orari saranno entrambi i giorni gli stessi, alle 19.00 la prima manche e alle 22.00 la seconda. Marco Odermatt ha vinto tutte le gare tra i pali larghi in stagione, e sembra difficile qualcuno possa batterlo. Lo svizzero vuole continuare a scrivere record, mentre tra i rapid gates Manuel Feller difende il pettorale rosso. Per quel che riguarda l’Italia, la caccia al primo podio di stagione nelle specialità tecniche è sempre aperta, più fattibile domenica che sabato, anche se sarà comunque difficilissimo.

Torna in Italia il Circo Bianco femminile, con il secondo appuntamento della storia sulla magnifica “La Volata” in Val di Fassa. Ancora velocità, anche se sarà solo il superG la specialità protagonista. Due gare nel weekend, entrambe con partenza alle 11.00. La squadra azzurra ci arriva con il vento in poppa, dopo una tre giorni di Crans Montana che ci ha regalato una vittoria e due doppi podi con Federica Brignone e Marta Bassino. Per la piemontese potrebbe essere la svolta di stagione, per la valdostana un doppio ritorno tra le prime tre dopo un gennaio complicato. Fine settimana quasi decisivo per la generale, se Lara Gut-Behrami dovesse incappare in una giornata storta o in uno 0, ecco che potrebbero riaprirsi discorsi che sembravano ampiamente chiusi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Val di Fassa (Italia) e Palisades Tahoe (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 24-25 FEBBRAIO

Sabato 24 febbraio

Ore 11.00 SuperG femminile Val di Fassa (Italia)

Ore 19.00 Prima manche gigante maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

Ore 22.00 Seconda manche gigante maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

Domenica 25 febbraio

Ore 11.00 SuperG femminile Val di Fassa (Italia)

Ore 19.00 Prima manche slalom maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

Ore 22.00 Seconda manche slalom maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.