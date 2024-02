Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 10 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 10 febbraio, andrà in scena l’ultima giornata dei Mondiali di tuffi a Doha (Qatar). All’Hamad Aquatic Centre calerà il sipario e il programma prevede: semifinale e Finale della gara maschile dalla piattaforma 10 metri; Finale del sincro misto dal trampolino tre metri.

In casa Italia Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen andranno a caccia di una difficile qualificazione per la Finale. Un obiettivo che sarebbe importante per rafforzare ancora di più la propria posizione in termini di pass a Cinque Cerchi, ma chiaramente la concorrenza sarà decisamente qualificata. I due azzurri dovranno superarsi.

Grande attesa poi per la prova di Matteo Santoro e Chiara Pellacani nel sincro, visto quanto fatto nel loro passato. Entrambi non sono parsi in grandissime condizioni, ma si spera che in questa prova trovino le sensazioni migliori. Il loro talento non è certo in discussione, ma vedremo se nelle rotazioni i tuffi saranno all’altezza di quanto mostrato nelle altre manifestazioni internazionali.

L’ultima giornata dei Mondiali 2024 di tuffi a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD relativamente alla Finale del sincro misto dai tre metri, mentre la semifinale dalla piattaforma maschile andrà in diretta streaming su RaiPlay3. Atto conclusivo dai dieci metri che alle 16.30 sarà coperto da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma.

MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Sabato 10 febbraio (Orari italiani)

08.02 Piattaforma maschile – Semifinale

11.32 Sincro misto dai tre metri – Finale

16.32 Piattaforma maschile – Finale

AZZURRI IN GARA

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

08.02 Tuffi: piattaforma maschile – Semifinale (eventualmente Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

11.32 Tuffi: sincro misto dai tre metri – Finale (Chiara Pellacani e Matteo Santoro)

16.32 Tuffi: piattaforma maschile – Finale (eventualmente Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 11.30; Rai 2 HD dalle 16.30

Diretta streaming: RaiPlay; RaiPlay 3 (dalle 08.00)

Diretta testuale: OA Sport