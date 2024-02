Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 10 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire Dome di Doha. Arriva il momento dell’ultima gara in lista, il duo misto libero, dove non sarà presente l’Italia: Giorgio Minisini e Susanna Pedotti non si sono infatti iscritti alla prova.

La coppia azzurra aveva in mente solo di gareggiare nel duo misto tecnico sin dall’inizio della competizione, non riuscendo a preparare una routine adatta per la medaglia. Così c’è campo libero per le altre, con la Cina che punta ad un oro dopo l’ottimo preliminare di ieri.

La nona giornata dei Mondiali di nuoto artistico di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2, relativamente alla Finale maschile della piattaforma; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO ARTISTICO DOHA 2024

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: duo tecnico libero – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO ARTISTICO DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay; RaiPlay 3

Diretta testuale: OA Sport