Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orario individuale maschile, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, mercoledì 14 febbraio, sarà il giorno della 20km Individuale maschile dei Mondiali di biathlon 2024. Sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca), gli atleti sono attesi dalla prova impegnativa sui quattro poligoni in cui sarà necessario condensare con maggior attenzione lo sforzo sugli sci stretti rispetto alla capacità di centrare tutti e 20 i bersagli.

I favoriti d’obbligo sono gli coloro che rappresentano il Team Norge. Johannes Boe e compagni vogliono essere il riferimento anche in questa gara e salvo sorprese sarà ancora così. Vedremo chi riuscirà a inserirsi nella lotta, considerando anche che le variabili legate alle temperature potranno influire sul rendimento dei materiali.

L’Italia avrà quattro azzurri: nel primo gruppo presenti Lukas Hofer col pettorale numero 5 e Tommaso Giacomel col 16, nel secondo gruppo al via Didier Bionaz col 63, e infine nel terzo gruppo scatterà Elia Zeni con l’81. Ci si aspetta un colpo di coda, in particolare, da Giacomel che fino a questo momento non ha rispettato le attese per via di un rendimento al poligono non come si sperava.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della 20km Individuale maschile sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON OGGI

Mercoledì 14 febbraio 2024

Ore 17.20 20km Individuale maschile a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE MONDIALI BIATHLON

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 17:20:30 1

2 STROLIA Vytautas LTU 1992 17:21:00

3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 17:21:30

4 EDER Simon AUT 1983 17:22:00

5 HOFER Lukas ITA 1989 17:22:30

6 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 17:23:00

7 CLAUDE Florent BEL 1991 17:23:30

8 HARTWEG Niklas SUI 2000 17:24:00

9 yrg BOE Johannes Thingnes NOR 1993 17:24:30

10 REES Roman GER 1993 17:25:00

11 NELIN Jesper SWE 1992 17:25:30

12 DOLL Benedikt GER 1990 17:26:00

13 KRCMAR Michal CZE 1991 17:26:30

14 STALDER Sebastian SUI 1998 17:27:00

15 RUNNALLS Adam CAN 1998 17:27:30

16 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:28:00

17 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:28:30

18 DUDCHENKO Anton UKR 1996 17:29:00

19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 17:29:30

20 WRIGHT Campbell USA 2002 17:30:00

21 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:30:30

22 KUEHN Johannes GER 1991 17:31:00

23 COLTEA George ROU 2000 17:31:30

24 BOE Tarjei NOR 1988 17:32:00

25 ZAHKNA Rene EST 1994 17:32:30

26 FAK Jakov SLO 1987 17:33:00

27 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:33:30

28 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 17:34:00

29 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 17:34:30

30 INVENIUS Otto FIN 2000 17:35:00

31 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 17:35:30 2

32 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 17:36:00

33 ANGELIS Apostolos GRE 1993 17:36:30

34 LEITNER Felix AUT 1996 17:37:00

35 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 17:37:30

36 PERROT Eric FRA 2001 17:38:00

37 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 17:38:30

38 BURKHALTER Joscha SUI 1996 17:39:00

39 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 17:39:30

40 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 17:40:00

41 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 17:40:30

42 DOHERTY Sean USA 1995 17:41:00

43 PRYMA Artem UKR 1987 17:41:30

44 BADACZ Konrad POL 2003 17:42:00

45 DOVZAN Miha SLO 1994 17:42:30

46 GOW Christian CAN 1993 17:43:00

47 MIKYSKA Tomas CZE 2000 17:43:30

48 HORN Philipp GER 1994 17:44:00

49 FEMLING Peppe SWE 1992 17:44:30

50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 17:45:00

51 MACKELS Marek BEL 1999 17:45:30

52 ILIEV Vladimir BUL 1987 17:46:00

53 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 17:46:30

54 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 17:47:00

55 SIIMER Kristo EST 1999 17:47:30

56 KAUKENAS Tomas LTU 1990 17:48:00

57 BIRKENTALS Renars LAT 2001 17:48:30

58 BRADFORD Noah AUS 2003 17:49:00

59 RANTA Jaakko FIN 1997 17:49:30

60 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 17:50:00

61 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:50:30

62 SKLENARIK Tomas SVK 1999 17:51:00

63 BIONAZ Didier ITA 2000 17:51:30

64 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 17:52:00 3

65 BUTA George ROU 1993 17:52:30

66 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 17:53:00

67 RAENKEL Raido EST 1990 17:53:30

68 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 17:54:00

69 NASYKO Denys UKR 1995 17:54:30

70 PLETZ Logan CAN 2000 17:55:00

71 KOMATZ David AUT 1991 17:55:30

72 CHOI Dujin KOR 1995 17:56:00

73 FOMIN Maksim LTU 2000 17:56:30

74 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 17:57:00

75 HORNIG Vitezslav CZE 1999 17:57:30

76 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:58:00

77 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:58:30

78 CESNEK Damian SVK 2001 17:59:00

79 FINELLO Jeremy SUI 1992 17:59:30

80 TODEV Blagoy BUL 2001 18:00:00

81 ZENI Elia ITA 2001 18:00:30

82 USOV Mihail MDA 1996 18:01:00

83 HIIDENSALO Olli FIN 1991 18:01:30

84 AKIMOV Nikita KAZ 2001 18:02:00

85 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 18:02:30

86 PLANKO Lovro SLO 2001 18:03:00

87 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 18:03:30

88 BROWN Jake USA 1992 18:04:00

89 SEPPALA Tero FIN 1996 18:04:30 4

90 BONACCI Vincent USA 2000 18:05:00

91 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 18:05:30

92 FLORE Raul ROU 1997 18:06:00

93 VIDMAR Anton SLO 2000 18:06:30

94 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 18:07:00

95 MACKINE Jokubas LTU 2000 18:07:30

96 GUNKA Jan POL 2002 18:08:00

97 SINAPOV Anton BUL 1993 18:08:30

98 STVRTECKY Jakub CZE 1998 18:09:00

99 BADAN Matej SVK 2003 18:09:30

100 LESIUK Taras UKR 1996 18:10:00

101 BORGLUM Haldan CAN 1999 18:10:30