Calendario Europei sollevamento pesi 2024: programma, orari, tv, streaming

Da lunedì 12 a martedì 20 febbraio Sofia ospiterà i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Per gli atleti del Vecchio Continente questa è la penultima occasione per fare un passo avanti nel ranking e avvicinare l’obiettivo pass a cinque cerchi in attesa dell’ultima chance alla World Cup di Phuket.

L’Italia si presenta nella capitale bulgara con una spedizione di 8 atleti, in seguito al forfait di Giulia Miserendino nei -71 kg per il riacutizzarsi dell’infortunio occorso ai Mondiali di Riyadh 2023. Fari puntati dunque in ottica qualificazione olimpica su Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg), Mirko Zanni (73 kg) e Nino Pizzolato (89 kg), mentre Sergio Massidda ha già ipotecato di fatto il biglietto per Parigi nei 61 kg e si cimenta a Sofia nella -67 kg per evitare lo sforzo del calo peso in questa occasione.

Bel Paese che schiererà inoltre in categorie di peso non olimpiche il campione del mondo in carica dei -81 kg Oscar Reyes Martinez e due giovani emergenti come Celine Delia nei -55 kg e Genna Toko Kegne nei -76 kg. Ad oggi non è prevista la copertura televisiva (e in streaming) dell’evento in Italia, anche se già nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità in tal senso.

CALENDARIO EUROPEI SOLLEVAMENTO PESI 2024

Lunedì 12 febbraio

Ore 14.30 Finale 45 kg femminile

Ore 16.30 Finale 49 kg femminile

Martedì 13 febbraio

Ore 13.00 Finale 55 kg maschile

Ore 16.00 Finale 55 kg femminile

Ore 19.00 Finale 61 kg maschile

Mercoledì 14 febbraio

Ore 16.00 Finale 59 kg femminile

Ore 19.00 Finale 67 kg maschile

Giovedì 15 febbraio

Ore 16.00 Finale 64 kg femminile

Ore 19.00 Finale 73 kg maschile

Venerdì 16 febbraio

Ore 16.00 Finale 71 kg femminile

Ore 19.00 Finale 81 kg maschile

Sabato 17 febbraio

Ore 16.00 Finale 89 kg maschile

Ore 19.00 Finale 76 kg femminile

Domenica 18 febbraio

Ore 16.00 Finale 81 kg femminile

Ore 19.00 Finale 96 kg maschile

Lunedì 19 febbraio

Ore 13.00 Finale 102 kg maschile

Ore 16.00 Finale 109 kg maschile

Ore 19.00 Finale 87 kg femminile

Martedì 20 febbraio

Ore 12.00 Finale +87 kg femminile

Ore 15.00 Finale +109 kg maschile