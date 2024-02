Calendario Coppa del Mondo ginnastica artistica Cottbus 2024: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica proseguirà il proprio cammino a Cottbus (Germania), dove dal 22 al 25 febbraio andrà in scena la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Dopo l’appuntamento d’esordio a Il Cairo (Egitto), si vola in terra tedesca per un nuovo appuntamento di questa serie che mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due per ogni attrezzo, al termine delle quattro prove in programma).

Non ci saranno italiani in gara. L’algerina Kaylia Nemour tornerà in pedana dopo aver conquistato l’argento alle parallele agli ultimi Mondiali. A Cottbus ci saranno quasi tutti gli atleti che hanno vinto settimana scorsa in terra africa: la belga Nina Derwael (Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche), i nordcoreani An Chang Ok e Jong Ryong II, i sudcoreani Ryu Sunghyun e Ahmad Abu Al Soud, il taiwanese Tang Chia-hung.

Di seguito il calendario competo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa della Coppa del mondo 2024 di ginnastica artistica a Cottbus. I diritti televisivi per la trasmissione delle finali appartengono alla Rai, che deve ancora comunicare il proprio palinsesto.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A COTTBUS

Giovedì 22 febbraio

14.00 Qualificazioni: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini

Venerdì 23 febbraio

14.00 Qualificazioni: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini

Sabato 24 febbraio

13.45 Finali: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini

Domenica 25 febbraio

13.45 Finali: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GINNASTICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: la Rai detiene i diritti di tramissione per le finali, il palinsesto deve ancora essere definito.

Diretta streaming: la Rai detiene i diritti di tramissione per le finali, il palinsesto deve ancora essere definito.