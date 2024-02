Ginnastica artistica, italiani assenti in Coppa del Mondo. Nemour e Derwael infiammano Cottbus

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica proseguirà il proprio cammino a Cottbus (Germania), dove dal 22 al 25 febbraio andrà in scena la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Dopo l’appuntamento d’esordio a Il Cairo (Egitto), si vola in terra tedesca per un nuovo appuntamento di questa serie che mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due per ogni attrezzo, al termine delle quattro prove in programma).

Il discorso riguardante i tagliandi per i Giochi non interessa l’Italia, già ammessa alla rassegna a Cinque Cerchi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Gli azzurri non saranno presenti a questo appuntamento: li vedremo all’opera sabato pomeriggio in Serie A. L’algerina Kaylia Nemour tornerà in gara dopo aver conquistato l’argento alle parallele agli ultimi Mondiali. Annunciato il debutto tra le seniores della giapponese Nakamura Haruka, Campionessa del Mondo all-around nel 2023.

A Cottbus ci saranno quasi tutti gli atleti che hanno vinto settimana scorsa in terra africa: la belga Nina Derwael (Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche), i nordcoreani An Chang Ok e Jong Ryong II, i sudcoreani Ryu Sunghyun e Ahmad Abu Al Soud, il taiwanese Tang Chia-hung. Grande attesa anche per la filippina Emma Malabuyo e la neozelandese Georgia-Rose Brown tra corpo libero e parallele asimmetriche, da non perdere Shek Wai Hung da Hong Kong al volteggio e il colombiano Jossimar Calvo alle parallele pari.