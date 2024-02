Calcio, Roma e Milan approdano agli ottavi di Europa League: giallorossi vittoriosi ai rigori, ko indolore per i rossoneri

Si è concluso con il sorriso per il calcio italiano questo giovedì dedicato alle coppe europee. Milan e Roma impegnate nel ritorno dei sedicesimi di Europa League sono riuscite a passare il turno. La formazione rossonera è stata sconfitta dal Rennes 3-2 in Francia, ma forte del 3-0 dell’andata ha conquistato l’accesso agli ottavi.

Non una prestazione brillante per gli uomini di Stefano Pioli, sotto di un gol dopo 11′ per effetto della rete del transalpino Benjamin Bourigeaud all’11’. Il Diavolo ha trovato il pari con il serbo Luka Jovic al 22′, ma uno scatenato Bourigeaud ha bucato la difesa milanista in altre due circostanze, al 54′ e al 68′ su rigore, vanificando il nuovo pari di Leao al 58′. Comunque un ko indolore per il Milan.

Partita decisamente sofferta per i giallorossi all’Olimpico contro il Feyenoord. Gli olandesi sono passati in vantaggio con la segnatura al 5′ del messicano Santiago Tomas Gimenez. Ci ha pensato Lorenzo Pellegrini al 15′ a impattare. Tanto nervosismo in campo e poche idee per la squadra di Daniele De Rossi che ha fatto fatica a rendersi pericolosa. Si è andati ai supplementari, visto l’esito dell’andata, e Romelu Lukaku sul finire ha sfiorato il gol qualificazione in due circostanze.

Niente da fare e calci di rigore a decidere il confronto. Grazie a un grande Svilar, la realizzazione del polacco Zalewski si è rivelata decisiva, nonostante l’errore dal dischetto proprio di Lukaku. Agli ottavi di finale troveremo anche il Friburgo, il Qarabag, il Benfica, il Marsiglia, lo Sparta Praga e lo Sporting Lisbona.