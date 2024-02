Calcio femminile: nell’ultima giornata della regular season di Serie A svetta il big match tra Roma e Fiorentina

Tutte in campo per l’ultimo atto. I giochi sono già fatti nella Serie A 2023-2024 di calcio femminile, Campionato che sta per vivere la giornata numero 18 della regular season, prevista sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Non sono previsti incontri al cardiopalma. Il quadro della poule scudetto (Roma, Juvents, Fiorentina, Inter e Sassuolo) e salvezza (Milan, Como, Sampdoria, Napoli e Pomogliano) è infatti già delineato. Motivo per cui le dieci squadre cercheranno di affrontare i rispettivi incontri già in proiezione futura.

L’incontro di cartellone sarà senza dubbio quello tra la terza della classe Fiorentina e la capolista Roma: un big match che potrebbe consentire alla Viola di sorpassare la Juventus seconda in classifica. Al momento è solo di un punto la distanza con le bianconere, pronte a misurarsi con il Napoli per poter mettere al sicuro il posto d’onore.

Spicca poi il derby tra Inter e Milan: le nerazzurre sono intenzionate a riprendersi dalla sconfitta con la Juve del turno infrasettimanale, mentre il diavolo è galvanizzato dallo scoppiettante successo rimediato a Sassuolo con il risultato di 3-1.

Proprio le emiliane dovranno fare i conti con la Sampdoria, squadre reduce da due K.O consecutivi contro Fiorentina e Milan. Da menzionare infine la sfida tra Como e Pomigliano, con la compagine campana motivata a terminare la stagione regolare con un esito positivo.