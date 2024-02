Calcio a 5, nuova sconfitta per l’Italia contro il Marocco in amichevole a Rabat

Seconda amichevole contro il Marocco e seconda sconfitta per la Nazionale italiana di calcio a 5. La formazione allenata da Massimiliano Bellarte è stata sconfitta 4-0 a Rabat dai padroni di casa. Una prestazione decisamente negativa per gli azzurri, non in grado di essere all’altezza della compagine nordafricana.

Un match nel quale i nostri portacolori non sono mai riusciti a entrare in partita. La doppietta di El Mesrar e la rete di Amazal nel primo tempo hanno posto l’accento sulle difficoltà della compagine di Bellarte. Sotto 3-0 nell’intervallo, si sperava vi fosse la reazione della compagine tricolore nella ripresa. E’ arrivata, invece, la quarta realizzazione firmata da Idrissi a metà della frazione, facendo calare il sipario sull’esito dell’incontro.

“Non possiamo essere soddisfatti del risultato, questo è inevitabile, ma il 4-0 non rispecchia l’andamento della gara. Abbiamo creato tante occasioni, difeso bene contro una squadra di alto livello. I due gol presi nell’ultimo minuto del primo tempo chiaramente hanno condizionato il resto dell’incontro, perché invece di andare al riposo sull’1-0, meritando in realtà il pareggio, il punteggio diceva 3-0. Nella ripresa abbiamo provato ad alzare la pressione rischiando di esporci di più, ma siamo riusciti a creare altre palle gol, anche successivamente col portiere di movimento. Abbiamo commesso errori in momenti della partita chiave e con una squadra forte come il Marocco abbiamo pagato”, le parole del CT della Nazionale.

L’Italia giocherà domani alle 19.30 la terza sfida contro il Marocco e sarà l’occasione di schierare le nuove leve da ambo le parti, come era già accaduto nel primo impegno tra italiani e marocchini.

Foto: Divisione Calcio a 5