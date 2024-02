Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Vogliamo fare bene dando continuità a quanto fatto all’inizio dell’anno”

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a vivere un nuovo capitolo del suo 2024. Le azzurre questa volta si cimenteranno in due test amichevoli nel 3 Nations Tournament contro Finlandia e Svezia.

A tal proposito, nella giornata di vigilia del primo test, la ct Francesca Salvatore, dalle pagine del sito della Divisione Calcio a 5, ha detto: “Le ultime uscite hanno raccontato di un’Italia in crescita e i due match in programma saranno per noi importanti. In primis per la caratura degli avversari, perché squadre del livello di Finlandia e Svezia ce le troveremo di fronte alle prossime Qualificazioni Mondiali; in secondo luogo perché in partite ufficiali non possiamo sbagliare e ci sarà bisogno un approccio attento e determinato, che è ciò che voglio vedere”.

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo dare continuità al nostro percorso di crescita. Le ultime amichevoli ci hanno lasciato sensazioni positive, dandoci anche spunti per individuare i nostri difetti e provare a correggerli. Abbiamo profuso uno sforzo importante, i risultati sono ben visibili, ma solo attraverso la continuità di rendimento potremo dire di aver fatto un reale salto di qualità. Ma sono convinta che ci siano tutti i presupposti per fare bene, l’ambiente è sereno e il clima per lavorare è favorevole: non ci resta che giocare divertendoci”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (VIP);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Bruna Borges (GTM Montesilvano), Ludovica Coppari (GTM Montesilvano), Rafaela Dal’Maz (GTM Montesilvano), Sara Boutimah (Città di Falconara)*, Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Alessia Grieco (Bitonto), Renata Adamatti (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Elisa Narcisi (Atletico Foligno), Giulia Teggi (Pelletterie)*.

*escluse dalla convocazione

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Videoanalista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini

3 Nations Tournament

20 febbraio, Finlandia-Italia, ore 17.30 Diretta streaming qui

21 febbraio, Italia-Svezia, ore 17.30