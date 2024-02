Boxe, infortunio per Tyson Fury in allenamento: salta la sfida a Usyk

Il match che tutti attendevano salta. Il match per l’unificazione delle cinture mondiali dei pesi massimi è rinviato. Il britannico Tyson Fury ha infatti subito un infortunio serio all’occhio in allenamento ed è stato costretto a posticipare l’incontro con l’ucraino Oleksandr Usyk previsto per il 17 febbraio.

Fury detiene il titolo mondiale WBC, mentre Usyk le cinture WBA, IBF e WBO. È la seconda volta che l’incontro tra i due pesi massimi viene rimandato, essendo già previsto per il 23 dicembre. “Sono totalmente devastato“, ha dichiarato Tyson Fury. “Mi dispiace per tutti coloro che sono associati a questo fantastico evento e lavorerò duramente per la nuova data quando il mio occhio sarà guarito“.

Fury è stato operato con diversi punti di sutura e le sue condizioni non gli permettono di rispettare il programma originale, dicono gli organizzatori. Tyson Fury, 35 anni, ha ottenuto 34 vittorie e un pareggio dal suo debutto come professionista nel 2008, mentre Usyk, 36 anni, ha ottenuto 21 vittorie in altrettanti incontri da professionista: sarà un appuntamento da non perdere, ma ancora ci sarà da attendere.