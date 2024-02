Biathlon, Mondiali Junior Otepaa 2024: Christoph Pircher settimo e Martina Trabucchi 20ma nelle mass start 60

I Mondiali junior 2024 di biathlon, in corso ad Otepaa, in Estonia, vedono esaurirsi le prove individuali: in attesa delle staffette di genere in programma sabato, passano in archivio le mass start 60 col settimo posto di Christoph Pircher nella 12 km maschile e la 20ma piazza di Martina Trabucchi nella 9 km femminile.

Nella 12 km maschile il podio è totalmente norvegese: oro a Sivert Gerhardsen (20/20 al tiro) in 32’44″6, argento ad Isak Frey (2 errori al poligono), secondo a 27″1, bronzo a Tobias Alm (1 bersaglio mancato nell’ultima serie), terzo a 33″1.

Tra gli azzurrini spicca il settimo posto di Christoph Pircher (19/20 al poligono) a 59″6, mentre Nicolò Betemps (3 bersagli mancati) chiude 13° a 1’38″4, Marco Barale (4 errori totali) si classifica 26° a 2’23″5, infine Felix Ratschiller (18/20 al tiro) termina 34° a 2’57″4.

Nella 9 km femminile il titolo va alla tedesca Julia Kink (2 errori totali) in 29’19″8, la quale brucia in volata la slovacca Ema Kapustova (18/20 al tiro), seconda a 0″8, mentre sale sul gradino più basso del podio la transalpina Fany Bertrand (1 solo bersaglio mancato), terza a 6″6.

In casa azzurra la migliore è Martina Trabucchi (4 errori totali), 20ma a 1’29″9, mentre Ilaria Scattolo (17/20 al tiro) termina 27ma a 1’47″3, Sara Scattolo (5 errori al poligono) chiude 31ma a 2’02″0, e Linda Zingerle (5 bersagli mancati) si classifica 42ma a 3’19″6.