Biathlon, Lisa Vittozzi non si ferma più! Argento ai Mondiali con Tommaso Giacomel nella staffetta mista!

Arriva una gran medaglia d’argento per l’Italia, che rimonta e chiude alla piazza d’onore la staffetta single mixed dei Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi recuperano dal 14° posto della prima frazione e chiudono al secondo posto alle spalle della Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot, ma davanti alla Norvegia di Johannes Thingnes Boe ed Ingrid Landmark Tandrevold.

Si tratta di una staffetta che non inizia al meglio per i colori azzurri, con Giacomel che utilizza due ricariche a terra ed altre due in piedi, scivolando lontano dalla testa: nella prima frazione l’Italia è addirittura 14ma a 27″1 dalla vetta, rappresentata dalla Francia, che con Quentin Fillon Maillet rifila 4″0 alla Norvegia, con Johannes Thingnes Boe.

Nella seconda frazione, però, Lisa Vittozzi mette in scena una fantastica rimonta: non utilizza alcuna ricarica e recupera posizioni su posizioni, facendosi largo tra le avversarie anche in pista, sverniciando in salita tante avversarie: a metà gara l’Italia è già terza, a 31″7 dalla Francia, che con Lou Jeanmonnot stacca di 14″5 la Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold.

Torna in pista Tommaso Giacomel, e la sua prestazione, questa volta, è sopraffina: l’azzurro imita la compagna di squadra e non utilizza ricariche, confermando l’Italia al terzo posto con un distacco di 22″5 dalla Norvegia, con Boe che scavalca Fillon Maillet. Alle spalle dell’azzurro, però, gli avversari sono lontani e l’Italia può guardare con fiducia all’ultima parte di gara.

Lisa Vittozzi difende egregiamente la terza piazza dopo il poligono a terra, utilizzando una sola ricarica, tiene un buon passo sugli sci e va a sparare in piedi per la medaglia: davanti Jeanmonnot scappa via per prendersi l’oro, mentre Tandrevold è fallosa e deve compiere un giro di penalità. Alle loro spalle Vittozzi è veloce e precisa, staccando definitivamente le inseguitrici ed uscendo dall’ultimo poligono in seconda posizione, con 2″9 su Tandrevold.

C’è un terzo giro sugli sci da effettuare nell’ultima frazione e si scatena il duello per la piazza d’onore: Tandrevold rientra su Vittozzi e prova poi a staccare l’azzurra in discesa, ma la sappadina innesta le marce alte in salita, effettua il controsorpasso e saluta definitivamente la norvegese. Sul traguardo vince la Francia in 26’21″7, ma l’Italia è d’argento a 24″6, con la Norvegia che deve accontentarsi del bronzo a 27″4. Oltre il minuto tutte le altre contendenti.

La stessa coppia azzurra, che era stata di bronzo lo scorso anno ai Mondiali di Oberhof, guadagna una posizione rispetto all’edizione del 2023, ed ora il medagliere della rassegna iridata vede l’Italia al terzo posto con un oro e due argenti, tutti con la firma di Lisa Vittozzi (due individuali e quello odierno in coppia con Giacomel). Nel complesso si tratta dell’undicesima medaglia iridata in carriera per Vittozzi, ora a -1 da Wierer, mentre arriva il terzo podio per Giacomel, ancora una volta in una gara mista.