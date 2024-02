Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce 2024: nelle sprint ottava Fabiana Carpella ed 11° Marco Barale

Avara di soddisfazioni per l’Italia la seconda giornata, la prima delle due consecutive dedicate alle sprint, della tappa dell’IBU Junior Cup 2023-2024 di biathlon andata in scena a Jakuszyce, in Polonia: nella 7.5 km femminile è ottava Fabiana Carpella, mentre nella 10 km maschile si piazza undicesimo Marco Barale.

Nella gara femminile il successo è dell’austriaca Anna Andexer (1 errore), prima in 24:05.9, davanti a due tedesche, ovvero Alina Nussbicker (1 bersaglio mancato in piedi), seconda a 1:29.0, e Julia Vogler (9/10 al tiro), terza a 1:46.7.

Tutte le sette azzurrine in gara vanno a punti: ottava Fabiana Carpella (8/10 al tiro) a 2:16.5, 13ma Serena Del Fabbro (2 errori) a 2:49.9, 17ma Birgit Schoelzhorn (2 bersagli mancati) a 2:57.7, 19ma Ilaria Scattolo (3 errori) a 2:59.0, 26ma Francesca Brocchiero (3 bersagli mancati) a 3:18.3, 28ma Gaia Brunello (9/10 al tiro) a 3:20.7, 34ma Astrid Plosch (3 errori) a 3:48.4.

Nella gara maschile arriva la vittoria dell’estone Jakob Kulbin (10/10 al tiro), primo in 28:09.0, davanti all’austriaco Fabian Muellauer (3 bersagli mancati) secondo a 55.6, mentre centra il gradino più basso del podio lo slovacco Jakub Borgula (2 errori in piedi), terzo a 1:19.6.

Tra gli azzurrini vanno a punti Marco Barale (1 errore), 11° a 2:11.2, Davide Compagnoni (8/10 al tiro), 16° a 2:23.5, Felix Ratschiller (1 bersaglio mancato in piedi), 19° a 2:33.7, Alex Perissutti (3 bersagli mancati), 22° a 2:50.7, e Cesare Lozza (3 errori), 33° a 3:25.2, mentre non ce la fanno Thomas Daziano (7/10 al tiro), 44° a 3:55.3, e Fabio Piller Cottrer (2 errori al tiro in piedi), 51° a 4:25.9.

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM SPRINT FEMMINILE

1 58 ANDEXER Anna AUT 0 1 1 24:05.9

2 15 NUSSBICKER Alina GER 0 1 1 25:34.9 +1:29.0

3 88 VOGLER Julia GER 0 1 1 25:52.6 +1:46.7

8 48 CARPELLA Fabiana ITA 0 2 2 26:22.4 +2:16.5

13 75 DEL FABBRO Serena ITA 0 2 2 26:55.8 +2:49.9

17 44 SCHOELZHORN Birgit ITA 1 1 2 27:03.6 +2:57.7

19 7 SCATTOLO Ilaria ITA 1 2 3 27:04.9 +2:59.0

26 71 BROCCHIERO Francesca ITA 1 2 3 27:24.2 +3:18.3

28 83 BRUNELLO Gaia ITA 1 0 1 27:26.6 +3:20.7

34 22 PLOSCH Astrid ITA 1 2 3 27:54.3 +3:48.4

ORDINE D’ARRIVO 10 KM SPRINT MASCHILE

1 8 KULBIN Jakob EST 0 0 0 28:09.0

2 15 MUELLAUER Fabian AUT 2 1 3 29:04.6 +55.6

3 43 BORGULA Jakub SVK 0 2 2 29:28.6 +1:19.6

11 75 BARALE Marco ITA 0 1 1 30:20.2 +2:11.2

16 46 COMPAGNONI Davide ITA 1 1 2 30:32.5 +2:23.5

19 88 RATSCHILLER Felix ITA 0 1 1 30:42.7 +2:33.7

22 25 PERISSUTTI Alex ITA 2 1 3 30:59.7 +2:50.7

33 37 LOZZA Cesare ITA 1 2 3 31:34.2 +3:25.2

44 103 DAZIANO Thomas ITA 1 2 3 32:04.3 +3:55.3

51 117 PILLER COTTRER Fabio ITA 0 2 2 32:34.9 +4:25.9