Combinata nordica femminile, Hagen domina l’Individual Compact di Seefeld. Gran rimonta di Dejori nel fondo

Ida Marie Hagen rispetta il pronostico della vigilia in un format (Individual Compact) che agevola le fondiste e fa doppietta nel weekend di Seefeld, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. Sulle nevi tirolesi la 23enne norvegese, dopo aver chiuso in seconda piazza il segmento di salto, ha fatto la differenza come di consueto nella prova a inseguimento sulla distanza dei 5 km vincendo in scioltezza la quinta gara in carriera.

Hagen, sempre più leader nella classifica generale di Coppa del Mondo con cinque affermazioni su dieci competizioni disputate, ha infilato il terzo successo di seguito rifilando distacchi davvero impressionanti al resto della concorrenza. La seconda classificata, Gyda Westvold Hansen, ha completato l’ennesimo uno-due norvegese pagando però 1’02” dalla compagna di squadra.

Il terzo gradino del podio è stato occupato per il secondo giorno di seguito dalla diciottenne tedesca Nathalie Armbruster, brava a rimontare dalla nona posizione e vicina a raggiungere addirittura la piazza d’onore con un gap finale di 1’06” dalla vetta. Recupero notevole nel fondo anche per la norvegese Marte Leinan Lund, da 13ma a quarta con un distacco di 1’32” dalla vincitrice.

Prestazione di alto profilo sugli sci stretti anche per la punta attuale del movimento azzurro Daniela Dejori, che sfiora il miglior risultato della carriera (6° posto a Oberstdorf) rimontando otto posizioni nel segmento di fondo e arrivando settima, grazie al quarto tempo parziale sugli sci, in scia alle giapponesi Haruka Kasai e Anju Nakamura che si giocavano la top5. Gara difficile invece per Veronica Gianmoena, 16ma.