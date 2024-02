Biathlon, Hofer: “Poligono particolare a Nove Mesto”; Braunhofer: “Neve molle”

Prima gara individuale per il settore maschile ai Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, andrà in scena quest’oggi, a partire dalle ore 17.05, la 10 km sprint, che vedrà al via quattro italiani, ovvero Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dider Bionaz e Patrick Braunhofer. A poche ore dalla gara hanno parlato ai microfoni della FISI Hofer e Braunhofer.

Fiducioso Lukas Hofer: “Sono contento di avere trovato una buona forma fisica, come si è visto già ad Anterselva. Non era così scontato, dopo tutti i problemi che ho avuto. Devo sistemare ancora il tiro, in particolare qui a Nove Mesto il poligono è molto particolare“.

Le aspettative dell’azzurro: “Ma è normale, perché mi mancavano circa diecimila colpi di allenamento. Ma piano piano posso farcela. Cercherò di dare il massimo in ogni gara che potrò fare, non vedo l’ora di partire. Nella staffetta ci saranno molte aspettative, io cercherò di dare il massimo, come sempre“.

Gli fa eco Patrick Braunhofer: “Le mie aspettative sono molto alte, vengo da un periodo di ottima forma, come ho dimostrato ad Anterselva. le condizioni della neve non sono delle migliori e non aiutano. Gli organizzatori fanno il possibile per sistemarla, ma si vede che è molle. Nel poligono invece sempre vento e può essere fatale“.