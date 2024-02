Biathlon, a marzo riprenderà l’ascesa interrotta dei nati nel XXI secolo? La primavera del 2023 sinora senza seguito

Uno dei temi forti relativi al finale di stagione del biathlon è legato al fatto di assistere al primo successo in Coppa del Mondo di un atleta nato nel XXI secolo. L’argomento torna d’attualità, poiché il mese di marzo 2023 regalò i primi podi ai ragazzi venuti al mondo nel III millennio.

Un anno fa, tra Östersund e Oslo, nel giro di pochi giorni Tommaso Giacomel, Eric Perrot e Niklas Hartweg si attestarono tutti nelle tre posizioni più nobili. Dinamica inedita per ognuno di essi e per chiunque abbia visto la luce dal 1° gennaio 2000. L’accaduto sembrava annunciare una nuova era, ma i fatti hanno preso una piega ben diversa.

Siamo reduci da un Mondiale dove l’età media dei medagliati è stata altissima. Johannes Bø si avvicina ai 31 anni, il fratello Tarjei e Andrejs Rastorgujevs viaggiano addirittura per i 36, Benedikt Doll sta per festeggiarne 34 e Quentin Fillon Maillet traguarda i 32. Con le sue 27 primavere, Sturla Holm Lægreid fa la figura del giovane! L’età media è prossima a quella a cui Cristo ha tradizionalmente salutato questo mondo.

Sarà interessante verificare se anche il marzo 2024 proporrà un’ascesa della new generation. In questo caso, sarebbe però corretto parlare di “ripresa”, perché la crescita di rendimento e di risultati era già cominciata, senza però avere seguito nella parte culminante dell’inverno 2023-24. L’appuntamento con la prima affermazione di chi ha un “2” come prima cifra dell’anno di nascita è questione di giorni, oppure dovremo aspettare il 2024-25?

Sia chiaro, il concetto è stato declinato solo al maschile, perché fra le donne non c’è ancora neppure una nata dopo il 1999 a essere salita sul podio! Sotto questo aspetto, le ragazze sono meno precoci della controparte dotata di cromosoma Y. Situazione anomala, considerate le dinamiche abituali dello sport.