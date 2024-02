Beach soccer, Italia già ai quarti: come cambia il tabellone dei Mondiali con le eliminazioni di Argentina e Spagna

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di beach soccer, in corso di svolgimento sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti). La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 3-1 e l’Egitto per 6-2, issandosi al comando della classifica del gruppo A con sei punti proprio davanti ai padroni di casa (cinque punti). Gli azzurri affronterano i medio-orientali nella giornata di lunedì 19 febbraio (ore 16.30) nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento.

L’incrocio ai quarti di finale sarà contro le squadre provenienti dal gruppo B. Chi avrà la meglio tra Italia ed Emirati Arabi Uniti affronterà la seconda classificata dell’altro girone, mentre chi chiuderà al secondo posto dovrà incrociare la vincitrice di quel raggruppamento. Sono in lotta Tahiti e Iran, gli oceanici conducono con 6 punti contro i 4 degli asiatici alla vigilia dello scontro diretto. Una cosa è certa: Spagna e Argentina sono state eliminate, una notizia gradita agli azzurri che però non dovranno sottovalutare chi troveranno nel primo turno a eliminazione diretta (Tahiti ha disputato le finali nel 2015 e nel 2017).

Proiettandosi verso un’ipotetica semifinale, l’Italia dovrà verosimilmente vedersela con una tra Portogallo e Brasile, oggettivamente le compagini più forti del gruppo D e che, comunque vada, partiranno con tutti i favori del pronostico nei quarti di finale contro le provenienti dal gruppo C (quello di Bielorussia, Giappone, Colombia, Senegal).

TABELLONE MONDIALI BEACH SOCCER

Prima gruppo A vs Seconda gruppo B

Prima gruppo C vs Seconda gruppo D

Prima gruppo B vs Seconda gruppo A

Prima gruppo D vs Seconda gruppo C