Basket, per l’Olimpia Milano col Villeurbanne è obbligatorio vincere

Torna dopo la sosta per le coppe nazionali e la finestra internazionale l’Eurolega 2024 di basket e venerdì sera, con palla a due alle 20.00, l’EA7 Emporio Armani Milano va a fare visita ai francesi del Villeurbanne. Per Melli e compagni la vittoria è d’obbligo per tenere viva la fiammella della speranza di conquistare in extremis un posto nella postseason europea.

Milano arriva in Francia dopo la brutta sconfitta contro Napoli nella finale di Coppa Italia, ma anche dopo le ottime prestazioni dei biancorossi con la maglia dell’Italia, e non solo, nella finestra internazionale. Melli ha dominato contro la Turchia, Bortolani ha dato spettacolo con l’Ungheria, mentre Stefano Tonut è stato tra i migliori nel primo match, dal quale però è uscito infortunato al polso. Tonut dovrebbe, però, essere disponibile per il Villeurbanne, anche se la sua presenza resta in dubbio, e Messina vedremo se darà finalmente minutaggi importanti anche agli azzurri. Che con l’Italia non hanno certo sfigurato.

Il Villeurbanne ha vinto sin qui solo 5 partite in Eurolega e ha la peggior difesa di tutto il torneo, con ben 86,2 punti subiti a match, quasi 10 in più rispetto a Milano, che con 76,7 punti subiti è la terza miglior difesa del torneo. Le due squadre, però, segnano poco, con i francesi 15° con 78,3 punti a partita e i biancorossi addirittura ultimi, con 76,9 punti. Sarà, dunque, fondamentale per Milano confermarsi in difesa e provare a sfruttare i limiti del Villeurbanne senza palla per scavare il gap decisivo.

L’EA7 Emporio Armani Milano, come detto, con 11 successi è a due vittorie dalla decima posizione, che varrebbe l’accesso ai play-in. Davanti a sé ha il Partizan Belgrado, 12 vittorie, il Maccabi Tel Aviv, appunto decimo con 13 successi, e il Valencia, anch’esso a 13 vittorie. La corsa, dunque, è fondamentalmente su queste tre squadre, con però lo Zalgris Kaunas, l’Efes Istanbul e il Bayern Monaco che sono anch’essi a quota 11 vittorie, con la Stella Rossa Belgrado che segue a 10.

Insomma, otto squadre per due posti e da ora in poi Milano non può permettersi passi falsi. Anche perché tra oggi e domani le dirette avversarie saranno impegnate in scontri diretti (Partizan-Efes e Bayern-Stella Rossa) o trasferte insidiose (Valencia a Bologna e Maccabi a Berlino). Approfittarne per ridurre il gap con la top 10 e allungare sulle inseguitrici sarebbe fondamentale.