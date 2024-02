Basket femminile: Venezia va a Milano, importanti sfide San Martino-Geas e Ragusa-Campobasso

Si avvicina un turno, il 17° della Serie A1 2023-2024, che ha una particolarità: è tutto giocato al sabato. Questo al fine di consentire alle giocatrici che lo necessitano di partire per le rispettive selezioni nazionali. Il prossimo weekend, infatti, vedrà in scena i quattro Preolimpici che determineranno 10 delle 12 partecipanti alle Olimpiadi (già qualificate USA per titolo mondiale detenuto e Francia perché Paese ospitante).

FAMILA WUBER SCHIO-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Sabato 3 febbraio, ore 19:30)

Il club scledense riparte dal mancato sorriso di Eurolega, con la brutta sconfitta a Valencia che, invece del secondo posto, ha portato in dote il quarto e l’accoppiamento con Praga. Sassari aveva vinto sul campo a Roma, ma il ricorso della Oxygen per la questione di Caterina Fara ha creato i presupposti per il 20-0 a tavolino. All’atto pratico, da una parte c’è la lotta per il secondo posto, dall’altra quella per l’ottavo.

REPOWER SANGA MILANO-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 3 febbraio, ore 20:30)

Per il Sanga il chiaro obiettivo è quello di avvicinare la quota della terzultima posizione, al momento distante quattro punti. L’impresa, però, è di quelle complesse: Venezia ha perso in stagione soltanto con Schio e, oltretutto, vuole arrivare alla pausa pre-Coppa Italia in buone condizioni, considerando anche che dopo la Final Four avrà anche l’EuroCup da tenere d’occhio.

E-WORK FAENZA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (Sabato 3 febbraio, ore 20:30)

In casa V nere c’è senz’altro poca soddisfazione per aver mancato l’obiettivo quarti di finale di Eurolega. Un traguardo che, a inizio campagna continentale, pareva fattibile e che, invece, si è arenato strada facendo. Faenza arriva da due importanti vittorie consecutive che l’hanno riavvicinata alla lotta per l’ottavo posto, ora distante quattro punti. Resta da capire, con la nuova situazione di Bologna, quale sarà il rapporto di forza ora innestato dalla squadra di Pierre Vincent.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI (Sabato 3 febbraio, ore 20:30)

Ci si trova nel pieno della zona playoff, con la compagine di casa sesta e quella ospite quattro punti più in su, quinta. San Martino di Lupari ritorna in campo dopo aver approfittato della giornata di riposo, mentre per le rossonere, dopo lo stop di Roma, sono arrivate tre vittorie consecutive tra cui quella, pesante, contro Schio. E c’è anche l’obiettivo di mostrare il proprio valore in vista delle Final Four.

PASSALACQUA RAGUSA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO (Sabato 3 febbraio, ore 20:30)

Di fatto è questo l’altro big match della giornata, con la Passalacqua che vuole arrivare all’appuntamento di Torino con il sorriso sul volto e almeno il settimo posto saldo tra le mani. Diversamente, Campobasso vuole continuare a trovarsi nella scia della coppia Bologna-Schio, in un’annata andata finora davvero molto bene. Al PalaMinardi sarà lecito attendersi, se non l’ambiente dei giorni migliori, quantomeno un certo quantitativo di calore.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-OXYGEN ROMA (Sabato 3 febbraio, ore 20:30)

Nel corso della settimana, il fanalino di coda della Serie A1 (con zero vittorie all’attivo) ha ufficializzato il nome della nuova guida tecnica: si tratta del classe ’89 Mario Alberto Conte, subentrato a Giuseppe Caboni. Per Roma opportunità importante al fine di mantenere ben più che vive le speranze di playoff, in particolare dopo le notizie successive all’ultimo confronto del PalaTiziano.