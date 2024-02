ATP Rotterdam, Tallon Griekspoor: “Ho poco da rimproverarmi, Sinner gioca come il n.1 del mondo del momento”

Niente da fare per Tallon Griekspoor. Ci ha provato l’olandese nella semifinale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), opposto a Jannik Sinner. L’altoatesino si è imposto per 6-2 6-4, disputando un primo set straordinario e giocando al meglio i punti importanti del secondo, quanto il neerlandese ha costruito le sue chance per andare avanti di un break. Un risultato che ha permesso all’azzurro di raggiungere la posizione n.3 del ranking ATP.

“Si vede che gioca con grande sicurezza. Nel primo set ha espresso un tennis incredibile, non mi ha concesso assolutamente nulla“, ha raccontato Griekspoor ai media locali. “Nel secondo set ho invece da rammaricarmi per non aver giocato bene le palle break che mi sono costruito. Nel nono game ho giocato veramente male e la partita nei fatti è finita“, ha aggiunto l’olandese.

“Ho affrontato questa settimana con tanta pressione perchè venivo dalla semifinale dell’anno scorso qui, persa sempre contro Jannik. Erano punti pesanti prima di Indian Wells e Miami e fortunatamente sono riuscito a replicare lo stesso riscontro del 2023. In più ho perso contro un Sinner in grande spolvero. Non penso di potermi rimproverare più di tanto, visto che lui è il n.1 del mondo del momento per quanto mi riguarda“, ha commentato Griekspoor.