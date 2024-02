ATP Rotterdam, Jannik Sinner: “La mia priorità è il tennis, ho rifiutato tante proposte”

Il conto alla rovescia sta per terminare e il debutto di Jannik Sinner si avvicina. Non prima delle 19.30 l’altoatesino (n.4 del mondo) affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp nel primo turno dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Una sfida dal sapore di remake, visto quanto accaduto nel primo round degli Australian Open 2024.

A Melbourne vi fu una vittoria in tre set di Jannik, in una partita non semplice. Per questo, sarà un primo incontro con delle insidie per Sinner che ha cercato in questi giorni di allenarsi al meglio per comprendere la velocità del campo e le caratteristiche delle palline. Ne ha parlato a Nederlandse Omroep Stichting il tennista italiano, spaziando sui vari temi.

“Sto vivendo un periodo molto bello, ma ogni volta si deve ripartire da zero. Adesso c’è un nuovo torneo e spero di poter esprimere un buon tennis. Ho detto no a tante cose perché il ritorno agli allenamenti era la priorità assoluta. Mi sono preso qualche giorno di pausa e poi sono tornato ad allenarmi, questa è la cosa più importante per me“, ha raccontato il nostro portacolori.

E quindi si pensa al primo match contro van de Zandschulp: “Qui a Rotterdam giochiamo indoor, quindi le condizioni sono molto diverse da Melbourne. Rispetto molto Botic. E’ un grande giocatore, anche il pubblico lo sosterrà, quindi mi aspetto una bella atmosfera“, ha concluso Sinner.