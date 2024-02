ATP Rotterdam, Jannik Sinner: “Le vittorie si costruiscono con il lavoro, io penso sempre al miglioramento”

Essere sempre molto focus. E’ questa una delle tante qualità di Jannik Sinner, che gli sta permettendo di scalare la classifica mondiale e di avvicinarsi alla posizione di n.1 del mondo. L’altoatesino, con l’affermazione nella Finale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) contro Alex de Minaur, ha raggiunto quota 12 titoli nel massimo circuito internazionale e da domani sarà ufficialmente n.3 del ranking.

Un riscontro che mai nessun italiano ha ottenuto nell’Era Open, in una partita molto difficile per tanto merito di de Minaur. L’australiano ha fatto vedere i grandi miglioramenti nel suo tennis e saputo mettere in difficoltà Sinner nel corso della partita. La forza di Jannik è stata quella di accettare la lotta punto a punto e venir fuori alla grande dal confronto mentale.

“Vuol dire tanto vincere dopo lo scorso anno, significa che ho imparato dagli errori. E’ un trofeo importante per me, mi hanno sempre aiutato. La finale era difficile, ho provato a restare lì mentalmente. Faticavo con il servizio, ma non sempre posso fare tutto in modo perfetto. Ora testa a Indian Wells. La partita si vince con il lavoro in settimana, c’è dietro un 80-90 percento di allenamento dietro a una vittoria. Siamo continui, abbiamo un buon recupero e questo mi rende un giocatore migliore. Con la testa vado sempre verso il miglioramento e questo porta positività. Ora sento più fiducia, i risultati arrivano. Ora cerchiamo di sistemare altri dettagli in vista dei prossimi tornei“, ha raccontato Jannik a Sky Sport.

A questo punto ci si ferma per qualche giorno e poi ci si prepara al Sunshine Double, dove il nostro portacolori partirà con l’intenzione di arrivare in fondo a Indian Wells e a Miami.