ATP Rotterdam, Auger-Aliassime la spunta contro Cressy. Vittorie degli ‘eterni’ Goffin e Raonic

Calato il sipario su una lunga giornata all’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Sul veloce indoor quattro gli incontri andati in scena di grande intensità. Detto della sconfitta di Lorenzo Musetti, contro l’olandese Tallon Griekspoor, non ce l’ha fatto l’altro olandese in campo, ovvero Jesper de Jong.

Il n.141 del mondo aveva come avversario un giocatore dal nobile passato, Milos Raonic. Inserito nel tabellone principale grazie alla regola del ranking protetto. Raonic ha dimostrato di non aver dimenticato i dettami del suo tennis e sullo score 7-6 (5) 6-4 si è imposto. Nel secondo turno lo attende il vincente della sfida tra il croato Borna Coric e il kazako Alexander Bublik.

Altro successo dal sapor di esperienza di David Goffin. Il belga (n.133 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, ha battuto in una partita durata quasi tre ore di gioco il talentuoso croato Dino Prizmic (n.171 ATP), inserito nel main draw grazie a una wild card. Goffin si è imposto per 6-4 6-7 (12) 6-1. Negli ottavi di finale lo attende uno tra l’australiano Alex de Minaur (n.5 del seeding) e l’americano Sebastian Korda.

A chiudere il cerchio è stato il canadese Felix Auger-Aliassime (n.28 ATP), che ha regolato il big server Maxime Cressy (n.170 del ranking) per 7-6 (3) 7-6 (8). Il nordamericano se la vedrà negli ottavi contro uno tra Andrey Rublev (n.2 del seeding) e il qualificato belga Bergs, a segno contro Giulio Zeppieri nelle fasi conclusive delle qualificazioni.