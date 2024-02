ATP Rio de Janeiro, il tabellone. Alcaraz debutta con Monteiro, Norrie con Dellien

Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 500 di Rio De Janeiro, che non vede ai nastri di partenza nessun italiano. Sulla terra rossa brasiliana il maggiore protagonista sarà Carlos Alcaraz, che debutterà con il brasiliano Thiago Monteiro, detentore di una wild card e che può vantare un successo contro l’iberico, nel lontano febbraio 2021 ad Adelaide.

Per il numero 2 al mondo non sembrano esserci ostacoli davvero probanti. Al secondo turno sfiderebbe uno tra Pedro Cachin ed un qualificato, mentre ai quarti i favoriti si chiamano Stan Wawrinka e Sebastian Baez. Eventuale semifinale invece con uno tra Francisco Cerundolo, Dusan Lajovic (contro Galan) e Laslo Djere.

Dall’altra parte del tabellone c’è invece Cameron Norrie, vincitore lo scorso anno proprio contro Alcaraz. Per lui debutto contro Hugo Dellien, con le maggiori insidie che si chiamano Nicolas Jarry, Arthur Fils e Sebastian Ofner.

ATP RIO DE JANEIRO, IL TABELLONE

C. Alcaraz (1) vs T. Monteiro

Q vs P. Cachin

F. Diaz Acosta vs S. Wawrinka

Q vs S. Baez (4)

F. Cerundolo (5) vs Q

J. P. Varillas vs A. Ramos-Vinolas

D. Lajovic vs D. Elahi Galan

B. Zapata Miralles vs L. Djere (6)

A. Fils (7) vs J. Fonseca

R. Carballes Baena vs C. Garin

F. Coria vs Q

Y. Hanfmann vs N. Jarry (3)

S. Ofner (8) vs J. Munar

A. Tabilo vs T. Seyboth Wild

G. Heide vs T. Barrios Vera

H. Dellien vs C. Norrie