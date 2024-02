ATP Rotterdam 2024, gli avversari di Jannik Sinner: tabellone e precedenti

E’ andato in scena ieri il sorteggio del tabellone principale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Un torneo che, al di là dei 500 punti in palio, è di grande prestigio e tradizione. Lo si comprende anche dai nomi ai nastri di partenza. Jannik Sinner è nel main draw in qualità di testa di serie n.1, vista l’assenza del russo Daniil Medvedev, che quindi non difenderà il titolo conquistato l’anno scorso.

Una possibilità per Sinner, che proprio nel 2023 seppe raggiungere la Finale, venendo sconfitto da Medvedev in tre set. Jannik inizierà il proprio percorso, per un divertente scherzo del destino, contro l’olandese Botic van de Zandschulp. In altre parole, quanto accaduto negli Australian Open si replica. L’altoatesino in quel caso si impose in tre set, ma non fu di certo una passeggiata.

In caso di vittoria il nome del prossimo avversario potrebbe essere il francese Gael Monfils. L’italiano guida 4-1 nei precedenti e l’unica affermazione dell’esperto transalpino risale all’ATP500 di Vienna nel 2019, nelle restanti quattro sfide ha sempre vinto Sinner, l’ultima delle quali nei quarti di finale del Masters1000 di Toronto dell’anno scorso, torneo vinto proprio da Jannik.

Nei quarti l’incrocio potrebbe essere con uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric e il canadese Milos Raonic. Verosimile pensare che saranno i primi due a proseguire: contro l’eccentrico kazako il bilancio è di 3-1, con Jannik vittorioso a Dubai e a Miami nel 2021 e sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2023, mentre sempre sull’erba ad Halle (Germania) è arrivato il successo di Bublik l’anno passato con il ritiro del nostro portacolori sullo score di 7-5 2-0 per Sascha; contro il croato l’unico incrocio è stato sulla terra rossa di Montecarlo nel 2022, con successo tricolore per 6-3 2-6 6-3.

Proiettandoci a un’eventuale semifinale, la minaccia concreta è rappresentata dal polacco Hubert Hurkacz, che sui campi indoor è sempre una bella gatta da pelare. Lo storico dice 2-2: l’azzurro si è imposto nel 2023 sul rosso del Principato e nel 2021 nel Round Robin delle ATP Finals; Hubi ha regolato Sinner nella Finale del Masters1000 di Miami del 2021 e nei quarti a Dubai nel 2022.

Per quanto riguarda altri nomi, contro il francese Ugo Humbert solo due match disputati (vittoria del transalpino nel Round Robin delle Next Gen ATP Finals del 2019; successo dell’altoatesino a Roma nel 2021), mentre opposto all’olandese Tallon Griekspoor ci sono le vittorie dell’anno scorso proprio a Rotterdam e nei quarti di Coppa Davis. A chiusura del cerchio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina è la quarta opzione in semifinale e c’è solo una sfida in passato, ovvero a Dubai nel 2022 e affermazione del nostro portacolori.

Parlando della Finale, il possibile avversario potrebbe essere uno tra il russo Andrey Rublev, il danese Holger Rune, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex de Minaur. Chiaramente, se ci dovesse essere quest’ultimo, Sinner partirebbe da una condizione di grande vantaggio, dal momento che ha sempre vinto nei sei match giocati. Bilancio molto favorevole anche contro Rublev (5-2), con l’ultima vittoria nei quarti degli Australian Open, mentre con Rune il danese guida 2-1, ma ha perso l’ultimo incrocio, ovvero nel Round Robin delle ATP Finals di Torino dell’anno scorso. Opposto a Dimitrov, Jannik si è imposto a Miami e a Pechino nel 2023, ribaltando la situazione dopo il ko di Roma nel 2020.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP ROTTERDAM 2024

Primo turno – Botic van de Zandschulp (precedenti: 1-0)

Secondo turno – Gael Monfils (precedenti: 4-1) / Qualificato

Quarto di finale – Alexander Bublik (precedenti: 3-1)/Borna Coric (precedenti: 1-0)/Milos Raonic (nessun precedente)

Semifinale – Hurbert Hurkacz (precedenti: 2-2)/Ugo Humbert (precedenti: 1-1)/Tallon Griekspoort (precedenti: 2-0)/Alejandro Davidovich Fokina (precedenti: 1-o)

Finale – Andrey Rublev (precedenti: 5-2)/Holger Rune (precedenti: 1-2)/ Grigor Dimitrov (precedenti: 2-1)/Alex de Minaur (precedenti: 6-0)