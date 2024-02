ATP Rio de Janeiro, Bolelli/Vavassori super convincenti e in semifinale sul rosso brasiliano

Prosegue il cammino di Andrea Vavassori e di Simone Bolelli nel torneo di doppio a Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana, la coppia tricolore ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-3 il duo formato dallo spagnolo Roberto Carballes Baena e dal serbo Dusan Lajovic in 1 ora e 9 minuti di partita. Un match in cui Bolelli e Vavassori hanno dominato, avendo un passaggio a vuoto a metà del secondo set, ma riprendendosi immediatamente e chiudendo con relativa facilità. Pass per la semifinale e sul cammino dei nostri portacolori ci saranno il colombiano Barrientos e il brasiliano Matos, a segno contro i due tedeschi Krawietz/Puetz (n.4 del seeding).

Nel primo set Vavassori e Bolelli sono loro i primi a dover annullare due palle break nel secondo game, ma si fanno trovare pronti. Scampato il pericolo, i due tennisti del Bel Paese si sciolgono e la differenza tra le due coppie si nota chiaramente. Andrea e Simone vanno in fuga con le loro combinazioni, strappando il servizio ai rivali nel terzo e nel quinto game. La frazione è in ghiaccio e con grande autorevolezza fanno calare il sipario sul 6-2.

Nel secondo set il doppio tricolore parte fortissimo, sfruttando le incertezze dei rivali. Bolelli e Vavassori volano sul 4-0 e tutto sembra finito. C’è però un minimo calo di tensione nel sesto game che consente a Carballes Baeana e a Lajovic di accorciare le distanze con il parziale contro-break. Gli azzurri tentano una reazione, non sfruttando tre palle break, ma sono molto risoluti nel due game successivi, aggiudicandosi l’incontro sul 6-3.

Leggendo le statistiche, ottima percentuale di prime di servizio in campo (67%) del doppio italiano, con il 73% dei quindici vinti e il 60% con la seconda. Bene anche in risposta, con il 42% dei punti vinti rispetto alla seconda in battuta dei rivali.