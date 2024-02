ATP Rio de Janeiro 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori ribattono Granollers/Zeballos all’esordio

Alcune volte il destino dei tabelloni è strano. A Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono toccati, all’ATP 500 di Rio de Janeiro, gli stessi avversari che avevano battuto nella finale di Buenos Aires, e cioè la coppia ispano-argentina formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Anche in questo caso, al turno d’esordio, giunge il successo per 6-4 3-6 10-7.

Nel primo set, all’atto pratico, tutti perdono il servizio. E questo accade perché arriva un momento da cinque break consecutivi, quattro dei quali causati dal deciding point. A uscirne meglio è la coppia italiana, che riesce così a costruire il proprio 6-4.

Nel secondo parziale arriva la reazione di Granollers e Zeballos, anche se va detto che da entrambe le parti nascono occasioni per andarsene. Lo spagnolo e l’argentino, però, hanno un sussulto importante sul 4-3, quando soprattutto Zeballos si trova benissimo a far male in risposta e di fatto diventa l’uomo che trascina tutto al match tie-break.

Qui il duo ispano-argentino riesce subito a procurarsi un minibreak di vantaggio, ma tra un doppio fallo e qualche prodezza di Bolelli e Vavassori le cose vengono ribaltate dal 2-5 al 7-5, senza che ci sia più voltarsi indietro per portare a conclusione la vicenda e giocarsi il quarto di finale con il serbo Dusan Lajovic e l’altro spagnolo Roberto Carballes Baena.