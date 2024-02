ATP Los Cabos 2024: Zverev e Tsitsipas ai quarti, avanza anche Ruud, eliminato De Minaur

Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Sul cemento messicano comincia nel migliore dei modi il cammino di Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero uno, ha superato agevolmente in due set il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Adesso Zverev affronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis, che ha sconfitto in due set il britannico Daniel Evans per 6-4 6-2.

Inizia con un bel successo la difesa del titolo di Stefanos Tsitsipas. Il greco si è sbarazzato dell’australiano Aleksandar Vukic con lo stesso punteggio con cui ha vinto Zverev il suo match (6-3 6-0). Per il numero otto del mondo ora ci sarà la sfida con l’americano Aleksandar Kovacevic, uscito vincitore dall’unico incontro finito al terzo set in questa giornata. Lo statunitense ha battuto l’australiano Rinky Hijikata per 6-3 4-6 6-4.

Casper Ruud lascia un solo game all’avversario nel suo esordio. Il norvegese, che ha usufruito anche lui di un bye al primo turno, ha dominato contro l’americano Marcos Giron, imponendosi con un perentorio 6-1 6-0. Nei quarti di finale Ruud affronterà il portoghese Nuno Borges, che ha superato in due set l’australiano Max Purcell con un duplice 6-3.

Sconfitta a sorpresa per Alex De Minaur, che era la testa di serie numero tre del torneo. L’australiano, reduce dalla finale del torneo di Rotterdam persa con Sinner, è stato sconfitto dal giovane americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 6-1. Nei quarti di finale l0 statunitense se la vedrà dunque l’australiano Jordan Thompson, che ha evitato il derby a stelle e strisce, battendo Emilio Nava per 7-6 6-3.

RISULTATI ATP ROTTERDAM (22 FEBBRAIO)

Michelsen (Usa) b. De Minaur (Aus) 6-4 6-1

Kovacevic (Usa) b. Hijikata (Aus) 6-3 4-6 6-4

Thompson (Aus) b. Nava (Usa) 7-6 6-3

Borges (Por) b. Purcell (Aus) 6-3 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Vukic (Aus) 6-3 6-0

Ruud (Nor) b. Giron (Usa) 6-1 6-0

Kokkinakis (Aus) b. Evans (Gbr) 6-4 6-2

Zverev (Ger) b. Nishioka (Jpn) 6-3 6-0