ATP Rio de Janeiro 2024: Norrie e gli argentini in semifinale, fuori il trio di brasiliani

Notte non fortunata per i colori brasiliani all’ATP 500 di Rio de Janeiro. Ce n’erano tre nei quarti, come non capitava dal 2001 sul circuito maggiore: finisce che a essere tre in semifinale sono gli argentini, ed è la prima volta da quando, nel 2009, è stata creata la categoria dei 500.

L’unico “intruso” è il britannico Cameron Norrie, che ad ogni modo è parte dell’uscita di scena del gruppo di casa: riesce infatti a sconfiggere Thiago Seyboth Wild dopo due ore e con il punteggio di 6-1 3-6 6-2. In sostanza, continua la sua difesa dei punti della vittoria di un anno fa.

Per quel che riguarda il suo avversario, continua il cammino molto interessante di Mariano Navone: l’argentino, partito dalle qualificazioni, chiude la favola di Joao Fonseca, il classe 2006 che punta già verso l’alto. Il punteggio finale è di 2-6 6-3 6-3 in due ore e 20 minuti.

Ancora un Argentina-Brasile, ma tra due nomi più noti al grande pubblico, nella parte alta, con Sebastian Baez e Thiago Monteiro a lottare sul campo intitolato a Guga Kuerten. Finisce con la vittoria del ventitreenne di Buenos Aires per 6-4 1-6 6-3.

Infine, nell’ennesima lotta odierna, ma sul campo 1, ancora Argentina con Francisco Cerundolo che elimina il serbo Dusan Lajovic, anche in questo caso in rimonta: 3-6 6-4 6-4. Sarà lui a giocarsi con Baez l’altro pass per la finale.