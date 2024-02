ATP Rio de Janeiro 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il duo italiano conclude la striscia di vittorie iniziata a Buenos Aires e deve lasciare strada al brasiliano Rafael Matos e al colombiano Nicolas Barrientos. 2-6 6-3 10-6 il punteggio finale del confronto.

Il primo set va nella stessa direzione impressa dal duo tricolore nelle ultime settimane: una bella prova di forza che li vede andare subito avanti di un break grazie al deciding point. Questo viene raggiunto in tre occasioni, tutte con Matos o Barrientos alla battuta, e in due di esse gli italiani riescono ad allargare il divario: il 6-2 arriva così.

Il secondo parziale sembrerebbe ripetere il copione, con il duo italiano che se ne va già nel game d’apertura con annesso break a 15. Sembra tutto regolare fino al 3-1, poi però arriva il colpo di mano di Matos e Barrientos: il brasiliano e il colombiano portano a casa cinque giochi consecutivi.

A quel punto il match tie-break è inevitabile, con l’equilibrio che rimane grosso modo adeguato fino al 6-5, momento nel quale i due sudamericani prendono il largo e centrano la loro prima finale insieme (per Matos è la 12a sul circuito maggiore, per Barrientos la quarta).

Un match andato per il verso sbagliato, per la coppia italiana, nonostante un ottimo dato complessivo di prime tra i due (78%-62% in campo, 72%-61% di punti vinti con essa). E poi c’è anche il lato un po’ beffardo del tennis: perdere nonostante siano stati conquistati tre punti in più (57-54).