ATP Rio 2024, sarà finale tutta argentina tra Sebastian Baez e Mariano Navone

In Brasile sono gli argentini a fare da padroni il Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta della metropoli carioca. Sebastian Baez e Mariano Navone si affronteranno questa sera per cercare di vincere il titolo più importante della loro carriera fino a questo momento.

Sebita Baez ha sconfitto il connazionale Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5 6-0 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Primo set che è stato equilibrato, con break e contro-break fra il terzo e il quarto gioco e Baez che ha dovuto cancellare ben tre set point nel decimo game, quando si è trovato sotto 4-5 15-40. Dopo la chance sprecata, per Cerundolo non c’è stato più niente da fare: non è più riuscito a fare neanche un game. L’ultimo treno per il numero 22 del mondo è passato nel secondo game del secondo set, quando ha avuto tre palle per l’immediato contro-break e non è riuscito a sfruttarle. Il 25enne di Buenos Aires può comunque ritenersi soddisfatto per aver raggiunto la semifinale e aver riaccumulato fiducia dopo un inizio di 2024 a dir poco disastroso.

L’altro finalista sarà il sorprendente Mariano Navone che ha annichilito il campione in carica e testa di serie numero 2 Cameron Norrie con il punteggio di 6-4 6-2. Classe 2001, proviene dalle qualificazioni e lo scorso anno, con i Challenger sudamericani di fine anno sulla terra battuta, era riuscito a costruirsi una classifica vicina alla top 100. Classifica che ora sarà bellissima dopo questo exploit: numero 60 del mondo in caso di sconfitta in finale, addirittura numero 40 in caso di successo.

Il match è stato sostanzialmente dominato: evidente l’abitudine dell’argentino a questa superficie e a tutti i suoi schemi. Una tenuta fisica straordinaria nonostante il caldo umido che ha invece condannato il britannico. Tanti scambi lunghi nei quali Navone è uscito vincitore con il dritto in corsa. Sta giocando il tennis della sua vita e vuole continuare a sognare anche in finale.

ATP RIO 2024 – RISULTATI 24 FEBBRAIO

Sebastian Baez (5) b. Francisco Cerundolo (4) 7-5 6-0

Mariano Navone (Q) b. Cameron Norrie (2) 6-2 6-4