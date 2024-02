ATP Montpellier, Rune attende uno tra Cobolli e Coric. Altra semifinale tra Bublik ed Auger-Aliassime

In attesa di Flavio Cobolli e Borna Coric il torneo ATP di Montpellier è a conoscenza di tre dei quattro semifinalisti del torneo. Per l’azzurro o il croato ci sarebbe nel penultimo atto il numero 1 del seeding Holger Rune. Il danese riesce ad avere la meglio sullo statunitense Michael Mmoh, che non riesce a sfruttare una palla set sul servizio del top 10 nel tie break della prima frazione.

Apparso n ripresa Felix Auger-Aliassime, che prosegue nel suo cammino da ‘tagliatore di teste’ di padroni di casa. Se ieri ha sofferto con Arthur Cazaux, quest’oggi molti meno i problemi con Harold Mayot, numero 144 del seeding che può comunque essere contento per essersi portato a casa due scalpi importanti come Andy Murray e Benoit Paire nel suo torneo.

Più combattuto invece il match tra Alexander Bublik ed Alexander Shevchenko, derby kazako per gli almanacchi ma tra due giocatori nati in Russia e che hanno cambiato nazionalità, con il secondo che ha seguito proprio la strada del primo. Bublik parte piano ma riesce ad imporsi in rimonta, regalandosi così un bel match sulla carta contro il canadese.

ATP MONTPELLIER 2024, I RISULTATI DEL 2 FEBBRAIO

A. Bublik b. A. Shevchenko 4-6 6-3 6-4

F. Auger Aliassime b. H. Mayot 7-5 6-1

H. Rune b. M. Mmoh 7-6 6-4

Foto: Foto: Antoine Ludger – Open Sud de France