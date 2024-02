ATP Montpellier, Rune ai quarti di finale. Coric l’avversario di Cobolli

Il torneo di Montpellier ha gli otto partecipanti ai quarti di finale. Avanza Holger Rune: il numero 1 del tabellone ci mette un po’ per capire come chiudere la questione Pablo Llamas Ruiz, numero 156 del mondo, ma poi riesce a mettere le cose a posto dominando la seconda frazione.

Sarà invece Borna Coric l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale. Pochi problemi per il croato, quarta testa di serie del seeding, che dopo un primo set combattuto contro Pedro Martinez, gli lascia le briciole nel secondo, rispettando così il pronostico.

Drammatico invece il match tra Felix Auger-Aliassime ed Arthur Cazaux: il canadese non era al meglio, tanto da emulare Jannik Sinner quando a Pechino vomitò in un secchio, ma alla fine riesce a cavarsela dopo quasi tre ore contro il padrone di casa, avendo la meglio al tiebreak. Nel primo match di giornata altro successo in tre set e ancora Francia che non sorride a causa di Alexander Shevchenko, che ha eliminato Gregoire Barrere.

ATP MONTPELLIER 2024, RISULTATI 1 FEBBRAIO

A. Shevchenko b. G. Barrere 7-6 2-6 6-3

B. Coric b. P. Martinez 6-4 6-0

F. Cobolli b. C. Lestienne 6-4 6-1

F. Auger-Aliassime b. A. Cazaux 7-5 2-6 7-6

H. Rune b. P. Llamas Ruiz 7-5 6-2

Foto: LaPresse