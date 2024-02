ATP Marsiglia 2024, Machac supera Murray e affronterà Musetti agli ottavi. Korda e Lehecka si salvano all’ultimo

Giornata di primo turno all’Open 13 Provence di Marsiglia. Oltre a Giulio Zeppieri, ripescato e sconfitto immediatamente dal cinese Zhang Zhizhen, sono state disputate altre sei partite. Spicca, per i colori italiani, il successo di Tomas Machac su Andy Murray: sarà così il ceco a sfidare al secondo atto Lorenzo Musetti.

Si salva in calcio d’angolo Sebastian Korda. Il numero 34 al mondo soffre per un bel po’ contro Hugo Grenier, che si ritrova avanti di un break nelle fasi calde del terzo set, ma il figlio d’arte riacciuffa la partita riuscendo a risolverla al tiebreak e garantendosi gli ottavi contro Grigor Dimitrov.

Rischia parecchio anche Jiri Lehecka, che non vede la palla per quasi un’ora con David Goffin. L’ex top 10 belga finisce però le energie in vista del traguardo, subendo così la rimonta del numero 6 del seeding che raggiunge così il turno successivo.

La giornata dei tifosi casalinghi, iniziata già male con il ko di Gregore Barrere su Alejandro Davidovich Fokina, viene risollevata da Arthur Rinderknech e Hugo Gaston. Il primo riesce ad avere la meglio sull’esponente della ‘specie protetta’ del serve and volley Maxime Cressy, al ritorno in un tabellone principale dallo scorso ottobre e andrà a giocarsela proprio con Lehecka; il secondo invece rende pan per focaccia a Denis Shapovalov, che gli aveva lasciato solo quattro giochi a Montpellier, e sfiderà in un derby tutto francese Ugo Humbert.

ATP MARSIGLIA 2024, I RISULTATI DEL 6 FEBBRAIO

A. Davidovich Fokina b. G. Barrere 4-6 6-4 6-4

Z. Zhang b. G. Zeppieri 6-7 6-1 6-4

T. Machac b. A. Murray 7-5 6-4

A. Rinderknech b. M. Cressy 6-7 7-5 6-2

H. Gaston b. D. Shapovalov 7-5 1-6 6-3

S. Korda b. H. Grenier 6-3 2-6 7-6

J. Lehecka D. Goffin 3-6 7-5 6-2