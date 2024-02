ATP Marsiglia 2024, Hurkacz e Dimitrov vanno di corsa, Humbert festeggia il best ranking

Venerdì di quarti di finale per l’ATP 250 sul cemento indoor di Marsiglia (Francia). Tutte le prime quattro teste di serie del tabellone sono approdate alle semifinali che vedranno sfide decisamente interessanti e di difficile previsione.

La giornata è stata aperta con la gioia francese relativa a Ugo Humbert: un netto 6-1 6-4 su Alejandro Davidovich Fokina che va al di là dal raggiungimento di una semifinale 250, ma vale infatti il best ranking di numero 19 ATP al termine di questa settimana (che potrebbe diventare n.18 in caso di titolo). Testimonianza dello splendido lavoro svolto insieme al coach Jeremy Chardy che ha chiuso la carriera lo scorso anno e ha cominciato a seguire il suo connazionale: adesso il classe 1998 di Metz è convinto delle sue potenzialità e delle sue qualità.

Affronterà la testa di serie numero 1 Hubert Hurkacz che ha posto fine alla corsa del ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3 6-4. Il polacco, dopo un primo turno in cui aveva avuto qualche piccolo passaggio a vuoto alla battuta, questa volta non ha concesso neanche una palla break e procede quindi spedito verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

Solid performance @HubertHurkacz gets past Machac 6-3 6-4 where he will face Humbert in the semi-finals!@Open13 | #Open13Provence pic.twitter.com/PXqC207MVD — ATP Tour (@atptour) February 9, 2024

La seconda semifinale vedrà invece opposti Karen Khachanov e Grigor Dimitrov. La prestazione del russo è stata di notevole fattura per battere 6-4 6-1 il cinese Zhizhen Zhang. Il numero 18 del mondo non ha lasciato per strada neanche una palla break e ha mostrato superiorità in ogni aspetto del gioco. Qualche difficoltà in più invece per il bulgaro per scardinare Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-3 7-6(3). Il francese, specie nel secondo set, è riuscito tramite il servizio a offrire una valida resistenza e a rimanere agganciato nel punteggio, ma nel tiebreak è emersa tutta la classe dell’ex numero 3 del mondo.

ATP MARSIGLIA 2024 – RISULTATI 9 FEBBRAIO